Promosso con nove i genitori fanno ricorso al Tar | Meriatava dieci la squallida storia di una competitività esasperata

Ci sono storie che sanno di squallore. Miserie umane che Pasolini o Galimberti avrebbero commentato con maggiore sagacia. Ci sono storie che dovrebbero essere fiabe ma somigliano a racconti del terrore. E purtroppo sono vere. Una di queste arriva dalla Sicilia, terra nobile e coltissima. A Canicattì due genitori hanno fatto ricorso al Tar perchĂ© il figlio era stato promosso con 9 agli esami di terza media. Volevano il 10. E il tribunale amministrativo li ha bocciati, dando loro anche una bella lezione morale. La decisione del Tar. I giudici hanno respinto il ricorso ricordando che, “la valutazione scolastica non può essere modificata in via amministrativa salvo nei casi in cui vi siano vizi evidenti o violazioni dei diritti dello studente”, condannando i genitori al pagamento di mille euro per le spese di lite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Promosso con nove, i genitori fanno ricorso al Tar: “Meriatava dieci”, la squallida storia di una competitivitĂ esasperata

In questa notizia si parla di: genitori - ricorso - promosso - nove

Studente-atleta bocciato nonostante il talento calcistico: il Tar respinge il ricorso dei genitori e ribadisce il primato dello studio sul campo sportivo. SENTENZA - Un giovane calciatore del settore giovanile di una squadra di primo piano, inserito nel Progetto Studente-Atleta certificato dal CONI, ha visto respingere il ricorso presentato dalla famiglia contro la bocciatura subita al termine dell'anno scolastico 2022-2023.

Alunno con fragilità psicofisiche prende 6 in condotta per “reiterate mancanze di rispetto verso docenti e compagni”. I genitori fanno ricorso al TAR, ma lo perdono. SENTENZA - Il Tar della Lombardia, con la sentenza 1547/2025 depositata lo scorso 5 maggio, ha respinto il ricorso presentato dai genitori di uno studente, frequentante un istituto scolastico in provincia di Monza-Brianza confermando la legittimità del voto "6" in condotta assegnato al ragazzo.

Il figlio prende 6 in condotta per “bullismo e linguaggio offensivo”. I genitori fanno ricorso al Tar ma perdono - Carate Brianza (Monza), 19 maggio 2025 - Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha respinto il ricorso dei genitori di un alunno di prima superiore nell'anno scolastico 2021-2022 all’istituto Leonardo da Vinci di Carate Brianza che era stato promosso dai docenti, ma con la valutazione di 6 in condotta per "mancato rispetto verso i docenti e i compagni, utilizzo di un linguaggio offensivo, assunzione di atteggiamenti di prevaricazione verso i compagni e di atteggiamenti persecutori che si configurano come atti di bullismo o cyberbullismo".

L'inchiesta sul giovane accoltellato a Porto Palo di Menfi: 9 arresti per rissa e porto illegale di armi; Corsi INDIRE al via, conferma supplenza su posto (non ore) sostegno e assunzioni idonei concorsi PNRR: tante le NOVITĂ€; Insulti all'arbitra, dopo la maxi squalifica percorso rieducativo per un calciatore 17enne.

Promosso all'esame di terza media con 9, i genitori fanno ricorso per avere il 10. Il giudice rigetta: ecco perché - A Canicattì una famiglia ricorre al TAR per alzare un 9 a 10: il tribunale respinge e scoppia il dibattito sui voti scolastici ... Scrive skuola.net

Promosso con 9 agli esami di terza media, i genitori vogliono il 10 e fanno ricorso al Tar: condannati a pagare le spese - I giudici rigettano la domanda e ricordando che il ragazzo era stato ammesso all’esame con 9 e che nelle due prove di lingua, non del tutto prive di errori, aveva preso 8. Segnala agrigentonotizie.it