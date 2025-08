B ravissima come sempre a far parlare di sé, nel cuore dell’estate Kim Kardashian torna al centro della scena beauty. Con un prodotto che ha già acceso il dibattito online: la Seamless Sculpt Face Wrap. Più che una maschera, un accessorio di bellezza che fonde shapewear e l’immaginario della chirurgia estetica in una chiave sorprendentemente fashion. Il costo? 62 euro, ma è già sold-out sia nella colorazione Clay che in quella Cocoa. La collezione mare Roberto Cavalli x Skims è un tuffo nel tempo, con Kim Kardashian e Kris Jenner X Kim Kardashian di nuovo virale. La ex signora West lancia un nuovo prodotto skincare e – nel bene e nel male – tutti ne parlano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Promesse non chiarissime, estetica perfetta per i social. Al prezzo di 62 euro, ma è già sold out