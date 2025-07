Programmi TV venerdì 1 agosto 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata

Su Rai Uno Il diritto di contare, su Canale 5 Vanina-Un vice questore a Catania. Guida ai programmi TV della serata del 1 agosto 2025. Venerdì 1 agost o offre una serata televisiva ricca di cinema, con titoli che spaziano dal dramma storico all'azione pura, passando per commedie e storie ispirate a fatti reali. Ecco cosa ci aspetta in prima serata. FILM. Alle 21:30 su Rai Uno va in onda Il diritto di contare, film candidato agli Oscar che racconta la storia vera di tre brillanti matematiche afroamericane – Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson – che lavorarono alla NASA negli anni '60, sfidando razzismo e sessismo per contribuire alla missione spaziale americana.

Mudù arriva su Rai2! Dall’11 agosto alle 21, "Mudú" il programma comico di Uccio De Santis sbarca in prima serata dopo 25 anni di successi su Telenorba. Un grande salto per uno dei programmi più amati del Sud… ora pronto a far ridere tutta Italia! # Vai su Facebook

