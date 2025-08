Programma Mondiali nuoto 2 agosto gli orari degli italiani in gara Finali imperdibili | la guida tv

Singapore, 1 agosto 2025 – Un sabato 2 agosto in cui provare a essere protagonisti. La penultima giornata dei mondiali di nuoto potrebbe riservare all’Italia ancora qualche gioia, perché nel venerdì di Singapore praticamente quasi tutti gli azzurri in corsia hanno strappato il pass per le finali. Riscatto di Thomas Ceccon con il record italiano nei 100 farfalla, archiviata la delusione dei 200 dorso, poi Silvia Di Pietro, in finale nei 50 farfalla e con tanto di record italiano, poi Leonardo Deplano, ottimo quinto tempo in semifinale dei 50 stile e chiamato sabato all’appuntamento con la storia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Programma Mondiali nuoto 2 agosto, gli orari degli italiani in gara. Finali imperdibili: la guida tv

Stagione 2025-26: Serie A dal 24 agosto, Supercoppa in Arabia e Mondiali in vista - Dopo il Mondiale per Club e i rispettivi ritiri delle squadre il 24 agosto si apriranno le porte del nuovo campionato di serie A con alcuni anticipi in programma già nella giornata del 23.

Sci nautico: a fine agosto al via i Mondiali Open a Recetto - Sono stati presentati oggi, martedì 15 luglio, a Roma, alla presenza tra gli altri del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e della ministra del Turismo Daniela Santanchè, i Campionati del mondo open di sci nautico che si terranno ad agosto nel novarese.

Mondiali nuoto 2025, programma di domani: orari 1° agosto, tv, italiani in gara - Venerdì 1° agosto andrà in scena la sesta giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena, si prevede un day-6 molto interessante, con gare che promettono spettacolo.

Mondiali nuoto Singapore, programma 2 agosto. Orari e dove vedere italiani in tv - Domani, sabato 2 agosto, continuano le gare in vasca ai Mondiali di nuoto di Singapore. Segnala msn.com

Programma Mondiali nuoto 2 agosto, gli orari degli italiani in gara. Finali imperdibili: la guida tv - Un sabato ricco per i colori italiani: Ceccon, Quadarella, Deplano e Di Pietro in lizza per le medaglie, poi le speranze della 4x100 stile libero mista e nel trampolino femminile: che giornata ... Si legge su msn.com