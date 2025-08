Progetto polo civico Selva Candida scoppia la polemica | Degenerazione ambientale

“La cultura che distrugge la natura non è cultura”. Questo è lo slogan con cui l’associazione Il mio Amico Albero Parco Salerno contesta e critica il progetto che vedrà nascere a Selva Candida un nuovo polo civico al posto degli edifici rurali presenti tra via Cusino e via della Riserva Grande. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Scandicci, un maxi polo della Coop. Più magazzini e uffici: il progetto - Scandicci, 17 maggio 2025 – Scandicci potrebbe diventare la capitale toscana della Coop. Non più per la costruzione del grande centro commerciale da 25mila metri quadri che doveva nascere nell’area Cdr, ma per un domino urbanistico che Unicoop vorrebbe mettere a dama in più aree della città.

Valbonesi (Pd): "Dopo la Centrale Avicola rivedere anche il progetto del Polo H a Vecchiazzano" - “Alla luce del progetto di riqualificazione dell’ex centrale avicola si ripensi anche al futuro del polo H”: con queste parole il consigliere regionale Valbonesi (Pd) interviene sul recupero dell’ex Centrale avicola di Forlì di viale Risorgimento, un'area dismessa che potrà risorgere un progetto.

Lo sciopero contro i tagli alla St: "Il piano cancella il primato del polo. Serve un progetto a esuberi zero" - Una protesta "senza precedenti" in St, come senza precedenti è il rischio che corre il sito di Agrate: passare in secondo piano nel gruppo dei semiconduttori dopo aver cancellato almeno un migliaio di posti di lavoro, ma noi temiamo che i numeri saranno ancora più alti.

Diocesi: Sulmona, oggi presentazione del progetto “Polo museale civico diocesano Santa Chiara – Museo aperto” - È in programma per la serata di oggi, presso il suggestivo Cortile di Santa Chiara in piazza Garibaldi a Sulmona (Aq), la presentazione del progetto “Polo museale civico diocesano Santa Chiara – Museo ... Secondo agensir.it

Il Polo Museale Civico Diocesano Santa Chiara di Sulmona diventa “Museo Aperto” - Sulmona,25 luglio – Il Polo Museale Civico Diocesano Santa Chiara di Sulmona diventa “Museo Aperto” perché sarà totalmente accessibile alle persone con disabilità fisica e cognitiva. Segnala corrierepeligno.it