Profumi bigiotteria e spesa gratis | nei guai due taccheggiatrici

Doppio intervento, nell’arco di pochi minuti, da parte dei carabinieri di Trento nei confronti di due donne, volti più che noti alle forze dell’ordine, ritenute responsabili di furti in alcuni negozi della città .La prima a finire nei guai è stata una ragazza marocchina, poco più che trentenne. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: guai - profumi - bigiotteria - spesa

Rubano profumi per 170 euro. Due minori nei guai - Razzia di profumi in un supermercato di Camerlata ma l’incursione si è conclusa in Questura, dove gli agenti hanno denunciato a piede libero due minorenni per furto aggravato in concorso e porto abusivo di armi.

?? Profumi, bigiotteria e spesa gratis: nei guai due taccheggiatrici.

Serie di furti in vari negozi del centro in poche ore: rubati profumi, bigiotteria e alimentari: due donne fermate e denunciate dai carabinieri - Rubano in vari negozi del centro profumi, bigiotteria e generi alimentari: nel giro di poche ore due donne, già note alle forze dell'ordine, sono state fermate e denunciate dai carabinieri. Come scrive ildolomiti.it

Rubano profumi per 170 euro. Due minori nei guai - Il Giorno - Due minori nei guai Razzia di profumi in un supermercato di Camerlata ma l’incursione si è conclusa in Questura, dove gli agenti hanno denunciato ... Si legge su ilgiorno.it