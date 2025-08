Profumi al frutto della passione | incantesimi d'amore

Quest’anno ne abbiamo viste davvero di tutti i colori e, soprattutto, per tutti i gusti. Il mondo delle bellezza ha lanciato un trend dopo l’altro, profumando l’estate 2025 con i sentori dei frutti tropicali: dal mango al cocco passando per la tendenza guava girl che ha segnato anche il mondo della moda. Ora è la volta del frutto della passione che, orginarario del Sud America, è chiamato anche maracuja ed è la nota star dei migliori profumi donna estate 2025. Del resto, con un nome così, il frutto della passione non poteva che essere la nota sensuale dell’estate. Esotica, luminosa, avvolgente e, a tratti, carnale come la polpa del frutto, la scia dei profumi al passion fruit trasporta subito, almeno con l’immaginazione, su spiagge assolate  dove anche il desiderio più proibito diventa realtà . 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Profumi al frutto della passione: incantesimi d’amore

In questa notizia si parla di: profumi - frutto - passione - incantesimi

Tra i profumi dell'estate 2025 trionfa la pesca, fresca, golosa e zuccherina. Dove trovare il frutto di stagione in profumeria - G ourmand, dolce ma non stucchevole, succosa e morbida: la pesca è la nota olfattiva dei profumi per l’estate 2025.

Così il frutto della passione ha conquistato la cucina - L’appellativo frutto della passione non è riferito a qualche proprietà afrodisiaca, tutt’altro. Da repubblica.it