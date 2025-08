Prof trovata morta in casa dopo giorni | è stata travolta da un armadio

Shock nelle scorse ore in Valsugana: a Borgo, infatti, è stato rinvenuto il cadavere di Teresa di Fiore, 60enne di Tivoli ma da tempo residente in paese, trovata senza vita nella sua camera da letto, con l’armadio che le è caduto addosso.L’odore e l’allarmeL’allarme è stato dato nella serata di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

