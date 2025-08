Produzione delle nocciole a picco Confagricoltura | Urgente tavolo tecnico in Regione

La produzione di nocciole in Campania registra un drastico calo, con punte superiori al 50 per cento rispetto alle medie stagionali. È quanto emerge dalle segnalazioni giunte alle federazioni provinciali di Caserta, Napoli, Avellino Salerno da parte degli associati a Confagricoltura Campania, che. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Produzione delle nocciole a picco, Confagricoltura: Urgente tavolo tecnico in Regione.

Confagricoltura Campania: calo produttivo oltre 50% per nocciole - La produzione di nocciole in Campania registra un drastico calo, con punte superiori al 50 per cento rispetto alle medie stagionali. Scrive ansa.it

