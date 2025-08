Processo ai 3 ultras la giudice | Danno di immagine per Milan e Lega serie A Provvisionali tra 20 e 40mila euro

Milano, 1 agosto 2025 - "L'eco dell' esistenza del sodalizio criminoso " all'interno della tifoseria milanista "integra di per sé un fatto lesivo dell'immagine di A.C. Milan e Lnpa". È quanto scrive la giudice Ilaria Simi nelle motivazioni della sentenza del processo a carico di tre ultras rossoneri (Christian Rosiello, Riccardo Bonissi e Francesco Lucci) scaturito dalla maxi inchiesta della procura di Milano sulle curve di San Siro, per la quale sono stati condannati in un altro procedimento anche altri 16 tra cui i vertici delle due tifoserie. Al termine del processo in abbreviato, la giudice ha stabilito che i tre ultras, condannati a pene tra i 3 anni e 8 mesi e i 5 anni e mezzo, dovranno versare provvisionali da 40mila e 20mila euro rispettivamente per Milan e Lega di serie A, parti civili nel processo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Processo ai 3 ultras, la giudice: “Danno di immagine per Milan e Lega serie A”. Provvisionali tra 20 e 40mila euro

