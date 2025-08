Primo weekend di agosto senza caldo e afa tutta Italia da bollino verde

(Adnkronos) – Niente caldo record né afa, agosto inizia al fresco. Per tutta l'Italia il primo weekend del mese comincia senza rischi di ondate di calore: il bollettino di oggi, venerdì 1 agosto, aggiornato dal ministero della Salute conferma infatti il bollino verde in tutti i 27 capoluoghi monitorati, almeno fino a sabato 2 agosto. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Telemarketing, lo scudo. Delibera dell’Agcom (in due tempi). Da agosto primo blocco sui numeri fasulli - Roma, 29 giugno 2025 – Il telemarketing selvaggio ci assedia, danneggia i call center legali e provoca vittime tra le stesse società di energia e gas.

Miss Livorno 2025, primo casting alle Fonti del Corallo: la finale l'8 agosto alla Terrazza Mascagni - Miss Livorno 2025, ci siamo. È in partenza la 35esima edizione di una manifestazione-spettacolo che anche quest'anno è pronta a regalare a tante 'bimbe' livornesi momenti di divertimento nell'affascinante mondo della moda, della danza, della musica, dell'arte e dello sport.

Roma, primo test internazionale in Francia: il 2 agosto amichevole contro il Lens. Biglietti a 10 euro per i tifosi giallorossi - Il ritiro della nuova Roma di Gian Piero Gasperini è ormai alle porte. La squadra si radunerà il prossimo 13 luglio a Trigoria, al centro sportivo “Fulvio Bernardini”, per dare ufficialmente il via alla nuova stagione.

Primo weekend di agosto senza caldo e afa, tutta Italia da bollino verde - Per tutta l'Italia il primo weekend del mese comincia senza rischi di ondate di calore: ... Lo riporta tuobenessere.it

in tutta italia rischio zero per le ondate di calore nei primi giorni di agosto, ma il caldo afoso arriverà presto - Agosto in Italia inizia con clima mite e assenza di ondate di calore grazie all’anticiclone delle Azzorre, ma dall’8 agosto l’arrivo dell’anticiclone africano porterà temperature oltre i 35 gradi e af ... Riporta gaeta.it