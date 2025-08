Primo weekend da bollino nero per il traffico estivo previsti più di 13 mln di spostamenti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2025 Si avvicina il primo weekend altamente critico per il traffico estivo da bollino nero. In base alle stime dell’Osservatorio MobilitĂ Stradale di Anas per questo weekend si attendono 13 milioni e 155mila spostamenti di autoveicoli. Nell’intero mese di luglio si sono registrati 234,7 milioni di spostamenti di autoveicoli sull’intera rete stradale e autostradale Anas (SocietĂ del Gruppo FS). In vista del grande aumento dei flussi Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Courtesy: Anas Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online