È entrata ufficialmente in carica ieri la nuova consigliera comunale del gruppo di Fratelli d’Italia, Raffaella Marchetti, a seguito del "rimpastino" di giunta resosi necessario dopo le dimissioni dell’ex vicesindaco Raffaele Latrofa, chiamato dal governo alla presidenza dell’Autorità Portuale di Civitavecchia. Al suo posto - come noto - è stato nominato Filippo Bedini, mentre la carica di assessore è stata affidata a Virginia Mancini, a cui sono state assegnate le deleghe a lavori pubblici, qualità urbana, parchi e verde pubblico, grandi interventi di edilizia residenziale pubblica. Lasciato il banco del consiglio comunale, si è quindi proceduto alla surroga – la quarta dall’inizio della legislatura – con l’ingresso di Raffaella Marchetti, candidata alle scorse elezioni amministrative e prima dei non eletti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primo consiglio dopo il rimpasto. Applausi per Raffaella Marchetti. Critiche alle deleghe di Mancini