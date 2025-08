Primo caso in Sicilia di West Nile | 74enne di Caserta ricoverato a Catania è grave

Il paziente è attualmente in condizioni stabili ma gravi. Resta in terapia intensiva nel reparto di Anestesia e Rianimazione all’ospedale Cannizzaro di Catania prosegue il trattamento di supporto. Si tratta del primo caso in Sicilia di West Nile. L’uomo un 74 enne era arrivato in viaggio da Caserta ed era in cura con farmaci immunosoppressori che li rendono molto vulnerabile. Durante il viaggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Primo caso in Sicilia di West Nile: 74enne di Caserta ricoverato a Catania, è grave

Catania– Si aggrava l'allarme West Nile in Italia, con il primo caso registrato in Sicilia che ha coinvolto un uomo di 74 anni originario di Caserta.

