Prima di morire Martina Oppelli ha denunciato Asugi per tortura

Prima di morire, Martina Oppelli ha denunciato Asugi per tortura e rifiuto di atti d’ufficio. Lo ha annunciato Marco Cappato, presente a Trieste per una conferenza stampa sul tema. La 50enne triestina, da 20 anni affetta da sclerosi multipla, aveva ricevuto tre dinieghi da parte dell’azienda. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

#FineVita, Martina Oppelli prima di morire ha denunciato per tortura l’azienda sanitaria che le ha negato il suicidio assistito in Italia. @marcocappato e i disobbedienti che l'hanno accompagnata però non si autodenunciano: questa volta è Martina che denunci Vai su X

Martina Oppelli, 50enne affetta da sclerosi multipla da oltre 20 anni, è morta questa mattina in Svizzera tramite suicidio assistito. Prima di morire ha lanciato un appello alla politica per una legge sul fine vita ? Vai su Facebook

