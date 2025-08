Prima di morire Martina Oppelli ha denunciato Asugi per tortura

Prima di morire, Martina Oppelli ha denunciato Asugi per tortura e rifiuto di atti d’ufficio. Lo ha annunciato Marco Cappato, presente a Trieste per una conferenza stampa sul tema. La 50enne triestina, da 20 anni affetta da sclerosi multipla, aveva ricevuto tre dinieghi da parte dell’azienda. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Chi non ha capito di cosa si parla quando si parla di suicidio mediamente assistito, ascolti e guardi questa testimonianza, raccolta da @mariannaaprile il giorno prima che Martina Oppelli andasse in Svizzera a morire. @InOndaLa7 #inondala7 Vai su X

Martina Oppelli è morta in Svizzera, a giugno l’architetto triestino si era vista negare per la terza volta in Italia l’accesso al suicidio assistito: prima di morire un video indirizzato alla politica per una “legge sensata” Vai su Facebook

“Tortura e rifiuto di atti d'ufficio”, perché Martina Oppelli ha denunciato l’Azienda sanitaria prima di morire - La 50enne, morta in Svizzera con il suicidio assistito, ha accusato l’Asugi di averla costretta a vivere in condizione di dolore estremo negando la rivalutazione del suo caso per non gravare sulle cas ... quotidiano.net scrive

Martina Oppelli prima di morire ha denunciato l'azienda sanitaria locale triestina per torture - L'azione legale, esposta dalla procuratrice speciale Filomena Gallo, è stata resa nota questa mattina da Marco Cappato: «La denuncia c’è già ed è quella di Martina contro uno Stato che l’ha costretta ... Lo riporta msn.com