Prima di morire Martina ha denunciato la asl per tortura

Martina Oppelli, prima di andare in Svizzera e accedere al suicidio assistito, ha depositato, tramite la sua procuratrice speciale Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni, una denuncia-querela nei confronti dell' Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina, dalla quale aveva ricevuto tre dinieghi all'accesso al suicidio medicalmente assistito. Lo ha annunciato oggi, durante una conferenza stampa a Trieste, Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Coscioni. Oppelli ha contestato due reati principali all'azienda sanitaria: rifiuto di atti d'ufficio e tortura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prima di morire Martina ha denunciato la asl per tortura

In questa notizia si parla di: prima - martina - morire - denunciato

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Ogni giovedì, alle 18:00, a partire dal 15 maggio si svolgeranno presso l’Ospedaletto di Martina Franca in via Orfanelli, 5 (in caso di pioggia a Palazzo Ducale) diverse lezioni dedicate agli studenti che quest’anno affronteranno l’esame di maturità .

Martina Franca: “Notti prima degli esami”, cinque incontri per prepararsi alla maturità Da giovedì - Di seguito il comunicato: Ogni giovedì, alle 18:00, a partire dal 15 maggio si svolgeranno presso l’Ospedaletto di Martina Franca in via Orfanelli, 5 (in caso di pioggia a Palazzo Ducale) diverse lezioni dedicate agli studenti che quest’anno affronteranno l’esame di maturità .

Martina Carbonaro, l’autopsia conferma l’agonia prima della morte: «Cranio fracassato, la 14enne colpita al viso e alla testa» - Martina Carbonaro non è morta subito ma dopo una lunga agonia. La 14enne uccisa dall’ex fidanzato, il 19enne reo confesso Alessio Tucci, ad Afragola, secondo i primi accertamenti autoptici è stata colpita quattro volte, al viso e alla testa.

Martina Oppelli è morta in Svizzera. La donna, 50 anni, era affetta da sclerosi multipla secondaria progressiva e da tempo chiedeva di poter interrompere le cure. Aveva denunciato l’Asl per l’opposizione a lasciarla morire. Ha scelto di ricorrere al suicidio assis Vai su Facebook

Prima di morire Martina ha denunciato la asl per tortura; Prima di morire Martina ha denunciato la asl per tortura; Prima di morire Martina ha denunciato la asl per tortura.

Prima di morire Martina ha denunciato la asl per tortura - Martina Oppelli, prima di andare in Svizzera e accedere al suicidio assistito, ha depositato, tramite la sua procuratrice speciale Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell'associazione Luc ... Riporta ansa.it

Martina Oppelli va a morire in Svizzera, in assenza di una legge sul fine vita. "Il mio appello finito nel vuoto" - L'Associazione Luca Coscioni dà notizia che la donna triestina affetta da sclerosi multipla è deceduta stamattina mediante suicidio ... Come scrive huffingtonpost.it