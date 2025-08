Previsioni traffico le giornate da bollino nero sulle autostrade ad agosto

Il mese di agosto appena iniziato è anche quello in cui molti italiani e turisti si godono le ferie estive. Per questo, nei prossimi giorni è atteso traffico in constante aumento su strade e autostrade verso le località turistiche mentre a fine mese l’aumento dei flussi veicolari riguarderà il rientro verso le grandi città . Ecco quando è meglio partire per le vacanze, le giornate da bollino nero da evitare e quando è preferibile tornare. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Previsioni traffico, le giornate da bollino nero sulle autostrade ad agosto

In questa notizia si parla di: traffico - giornate - bollino - nero

Traffico e caos parcheggi al Parco di Monza: giornate infernali per visitatori e residenti - Monza – È bastato un pomeriggio di sole, il Primo Maggio, perché l’area del Parco di Monza si trasformasse in un groviglio di clacson e nervi tesi, al punto da far richiedere l’intervento dei carabinieri.

Vacanze 2025, traffico in autostrada: sull’A22 del Brennero 14 giornate da bollino nero - Autobrennero, l’autostrada che collega Modena con il Passo del Brennero e quindi con l'Austria, si sta preparando in vista degli esodi estivi.

Previsioni traffico strade e autostrade nel weekend 12 e 13 luglio: le giornate da bollino rosso e giallo - Le previsioni del traffico su strade e autostrade per il weekend di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio: Giornate da bollino rosso e giallo per chi deve mettersi in viaggio, prima lungo le direttrici verso le località turistiche e poi lungo le strade del rientro.

Previsioni sul traffico autostrade, weekend del 2 e 3 agosto: giornate da bollino rosso e nero. Ecco quando partire >> https://buff.ly/V1gDmz9 Vai su Facebook

Estate 2025, previsioni traffico e giornate da bollino nero https://ift.tt/PEqeiXz https://ift.tt/FIQ0sLN Vai su X

Traffico in autostrada, le giornate da bollino nero ad agosto 2025; Traffico nel weekend, via all'esodo estivo e primo bollino nero: quando partire e le strade da evitare; Estate 2025, previsioni traffico e giornate da bollino nero.

Traffico nel weekend, via all'esodo estivo e primo bollino nero: quando partire e le strade da evitare - Il weekend da venerdì 1 a domenica 3 porterà rallentamenti significativi su strade e autostrade ... leggo.it scrive

Previsioni traffico autostrade nel weekend del 2 e 3 agosto, quando partire: giornate da bollino rosso e nero - Giornate da bollino rosso e nero per chi deve spostarsi sulle strade e autostrade italiane durante l’esodo estivo e il rientro dalle ferie ... Come scrive fanpage.it