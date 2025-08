Previsioni meteo torna il caldo africano | ecco cosa succederà ad agosto in Italia

Torna il caldo africano. Ad agosto, soprattutto nei giorni centrali del mese, è previsto un aumento delle temperature in Italia, stando alle ultime previsioni. Il meteo, quindi, cambierà , con l'arrivo del sole e soprattutto del caldo. Ma non da subito. Nei prossimi giorni, infatti, è prima previsto un nuovo peggioramento delle condizioni. Nel weekend del 2-3 agosto potrebbero arrivare temporali in diverse zone del Paese e le temperature resteranno contenute, in media con quelle del periodo. L'ondata di caldo africano, invece, è attesa a partire dall'8 agosto sia in Italia che nell'Europa sud-occidentale.

Niente caldo africano e tanta pioggia, sole solo nel weekend: le previsioni meteo - (Adnkronos) – Niente caldo africano ma, anzi, tanta pioggia con temporali attesi sull'Italia. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 9 maggio, e per i giorni a venire.

Meteo pazzo, maltempo e caldo africano: le previsioni - (Adnkronos) – Meteo pazzo la prossima settimana. L’Italia sarà come divisa in due tra violenti temporali (e pure grandinate) e l’improvvisa avanzata del caldo anticiclone africano.

Meteo pazzo, maltempo e caldo africano: le previsioni - (Adnkronos) – Meteo pazzo la prossima settimana. L'Italia sarà come divisa in due tra violenti temporali (e pure grandinate) e l'improvvisa avanzata del caldo anticiclone africano.

