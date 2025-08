Previsioni meteo arriva la pioggia | allerta gialla a Livorno sabato 2 agosto

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico dalle 6 fino alle 18 di domani, sabato 2 agosto, a Livorno e in tutta la zona nordovest della Toscana.

In questa notizia si parla di: meteo - pioggia - allerta - livorno

Livorno, 27 luglio 2025 – Scatta dalla mezzanotte di oggi e resterà in vigore fino alle ore 20 di domani, lunedì 28 luglio, l'allerta meteo di codice giallo per forti temporali e rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, che interesserà anche il territorio di Li

