Prevenire i mali del cuore La prima legge in Italia è realtà

FIRENZE Una legge che potr√† salvare la vita a ragazzi che soffrono senza saperlo di una malattia assassina e invisibile. Una legge che per combattere le morti cardiache improvvise nei giovani agisce d‚Äôanticipo con la prevenzione. √ą la prima in Italia e ieri √® stata approvata dalla Regione Toscana con voto unanime in aula. "Un grande passo avanti per la salute dei nostri ragazzi", il commento di Enrico Sostegni, consigliere Pd, presidente della commissione Sanit√† e primo firmatario della proposta di legge nata su input della comunit√† scientifica dopo le morti improvvise di Davide Astori, Mattia Giani e altre tragedie che hanno colpito tanti giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Prevenire i mali del cuore. La prima legge in Italia √® realt√†

Prevenire la morte cardiaca improvvisa nei giovani, è questo l'obiettivo della nuova proposta di legge approvata in Commissione Sanità del Consiglio Regionale. La nostra Regione sceglie ancora una volta la strada della prevenzione, della formazione e della

È stata approvata ieri con voto unanime in consiglio regionale la prima legge in Italia per prevenire la morte cardiaca improvvisa nei raga

Elettrocardiogrammi digitali e questionari da distribuire ai ragazzi "Prevenire è possibile, dopo Astori e Giani vogliamo evitare altre tragedie".