Presto papà ma… Simone e Sonia la notizia choc dopo la gravidanza a Temptation Island

Sembrava fosse finita con un addio amaro davanti al fal√≤ di confronto, quando Sonia aveva deciso di chiudere la relazione con Simone, mettendo fine a un percorso costellato di dubbi, confronti e tensioni. Ma a quanto pare, la storia tra i due ex partecipanti di Temptation Island era tutt‚Äôaltro che terminata. A un mese dalla conclusione del programma, la coppia ha sorpreso tutti tornando insieme e, soprattutto, annunciando di essere in attesa del loro primo figlio. La notizia, gi√† anticipata dai media ben prima che emergessero indizi concreti, ha trovato conferme nei giorni scorsi, dapprima attraverso Dagospia e poi direttamente dai protagonisti della vicenda. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: simone - sonia - notizia - temptation

Temptation Island 2025, la reazione di Sonia al fidanzato Simone e la single Rebecca | Video Witty Tv - A Temptation Island 2025 Sonia viene chiamata nel capanno per vedere un nuovo filmato del fidanzato Simone.

Temptation Island: il confronto tra Simone e Sonia svela verità sorprendenti - Un falò di confronto che svela verità inaspettate e tradimenti nel cuore di Temptation Island. Leggi tutto Temptation Island: il confronto tra Simone e Sonia svela verità sorprendenti su Donne Magazine.

Temptation Island, seconda coppia: Simone e Sonia B. litigano già nel promo - Temptation Island 2025 sta per cominciare: la prima puntata andrà in onda il 3 luglio in prima serata su Canale 5.

Sonia Barrile sarebbe incinta! Lo avrebbe scoperto dopo la registrazione del programma Temptation Island, dal quale è uscita separata dal fidanzato Simone Margagliotti. Cosa sarebbe successo alla coppia una volta tornati a casa https://fanpa.ge/dMfUQ Vai su Facebook

Boom a Temptation Island! Nell'ultima puntata Sonia Barrile rivela di essere incinta. Cosa accadrà con Simone Margagliotti... #TemptationIsland #temptatationisland #TemptationIsland2025 Vai su X

Temptation Island, un mese dopo Simone e Sonia B aspettano un figlio: Un'altra possibilità per il rispetto del nostro amore; Colpo di scena a Temptation Island: Sonia B. è incinta! La reazione del fidanzato Simone - Il video; Temptation Island, Simone e Sonia B. un mese dopo: lei è incinta.

Sonia e Simone stanno ancora insieme a Temptation Island? Lei: ‚Äúsono incinta‚ÄĚ - Sonia e Simone un mese dopo a Temptation Island 2025: cosa è successo alla coppia? Scrive superguidatv.it

Temptation Island, Sonia Barrile incinta di Simone: ‚ÄúIl test di gravidanza dopo il programma‚ÄĚ, cosa è successo - L'annuncio ufficiale di Filippo Bisciglia nella puntata di Temptation Island "un mese dopo" ... Segnala fanpage.it