Presidente Israele | rattristato dalle parole di Mattarella

“Nutro grande rispetto per il Presidente della Repubblica” italiana, “il mio amico Sergio Mattarella. Per questo motivo sono rimasto rattristato da alcuni aspetti delle sue recenti dichiarazioni sulla situazione a Gaza e ho sentito il bisogno di chiarire i fatti”. Lo scrive su X il presidente israeliano Isaac Herzog. Mattarella, prosegue Herzog, “ha avuto ragione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Presidente Israele: “rattristato dalle parole di Mattarella”

