preoccupati per marelli

"Si conferma più che giustificata la preoccupazione per gli sviluppi della crisi di Marelli. Questo anche alla luce della chiusura della fase del processo competitivo che ha confermato il passaggio dell’intera proprietà a un consorzio formato dai cinque grandi creditori, guidato dal fondo Strategic Valute Partners". Sono le perplessità espresse dall’assessore al Lavoro dell’Emilia-Romagna, Giovanni Paglia, a Roma al ministero delle Imprese e del Made in Italy, durante un incontro in cui è stato fatto il punto della situazione della Marelli Holding. La crisi coinvolge il maggior produttore italiano di componentistica auto, con più di seimila lavoratori in Italia di cui oltre 500 nello stabilimento bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

