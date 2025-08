Premier Canada ' deluso dai nuovi dazi Usa reagiremo'

Il primo ministro canadese Mark Carney ha dichiarato oggi che Ottawa è "delusa" dalla decisione di Washington di aumentare al 35% i dazi doganali sui prodotti del Paese non coperti da un accordo commerciale preesistente. Per salvaguardare settori come quello del legno, dell'acciaio, dell'alluminio e dell'auto - non compresi nell'accordo di libero scambio trilaterale con il Messico e gli Stati Uniti - "il governo canadese agirà per proteggere i posti di lavoro canadesi, investire nella nostra competitività industriale, acquistare prodotti canadesi e diversificare i nostri mercati di esportazione", ha spiegato Carney in un comunicato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Premier Canada, 'deluso dai nuovi dazi Usa, reagiremo'

L'ex premier Mario Draghi: "Con i dazi siamo al punto di rottura" - Cambiamenti sono in corso da "diversi anni e la situazione si stava deteriorando anche prima del recente innalzamento delle tariffe.

Dazi, Meloni vede Vance e von der Leyen | Il premier: "obiettivo è aiutare il dialogo" | Il vicepresidente Usa: "L'Italia ponte tra noi e l' Europa" - "Sfruttata" la presenza a Roma dei leader mondiali per l'intronizzazione di Papa Leone XIV. L'incontro incentrato sulle relazioni tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti

Dazi, Meloni vede Vance e von der Leyen | Il premier: "obiettivo è aiutare il dialogo" | Il vicepresidente Usa: "L'Italia ponte tra noi e l' Europa" - "Sfruttata" la presenza a Roma dei leader mondiali per l'intronizzazione di Papa Leone XIV. L'incontro incentrato sulle relazioni tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti

In corso a Roma il summit sulla ricostruzione dell’Ucraina Trump deluso da Mosca sull’Ucraina. Nuovi dazi per Canada e UE Per l'edizione completa del @Tg1 tradotto in #LIS e per tutte le altre edizioni in Lingua dei Segni di questa venerdì #11luglio, consult Vai su Facebook

