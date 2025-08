Preghiera della sera del 1 Agosto 2025 | Ti ringrazio Padre mio

‚ÄúTi ringrazio Padre mio‚ÄĚ. Questa √® la preghiera della sera da recitare questo venerd√¨ per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Ges√Ļ sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per.

PREGHIERE DELLA SERA. TI ADORO MIO DIO Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male, oggi commesso e, se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscim

