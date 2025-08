Preferiti della promozione battaglie e giocatori di retrocessione da guardare

2025-08-01 22:00:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Dopo un’estate intensa nel quarto livello, diversi club si stanno preparando per un combattimento di promozione mentre altri si preparano per una battaglia di retrocessione. La League Two rimane una delle divisioni più imprevedibili e divertenti nel calcio e il 2025-26 non dovrebbe essere diverso. 101Greatgoals ti ha coperto per i preferiti della promozione, gli scrapper di retrocessione e i giovani pistole a cui prestare attenzione. Preferiti della promozione. La scorsa stagione MK Dons ha subito un miserabile traguardo del 19 ° posto, ma l’arrivo di Paul Warne ha suscitato ottimismo a Milton Keynes. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

