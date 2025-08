Predappio riconoscimento per volontari e Nonni vigile | Compiono un grande lavoro per la nostra comunità

Durante il Consiglio comunale di gioved√¨ il Comune di Predappio ha consegnato una targa di attestazione ad alcuni volontari. Alla presenza del comandante della Polizia locale Silvia Simoncelli, il sindaco Roberto Canali ha consegnato i riconoscimenti ai Nonni vigile Enzo Fabbri, Stefania Fontana. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: predappio - volontari - nonni - vigile

