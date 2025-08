Precipita dal ponte sul sentiero delle miniere finendo nel torrente | paura per un turista

Cade dal ponte sul sentiero delle miniere: paura per un turista 76enne nel comune di Tornolo.Attimi di grande apprensione questo pomeriggio lungo il suggestivo ma impervio sentiero delle miniere, nei pressi di Santa Maria del Taro, dove un turista è precipitato da un ponte finendo nel letto del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: ponte - sentiero - miniere - turista

Mugello, ricostruito il ponte sul Sentiero Foglia Tonda a Razzuolo - Borgo San Lorenzo, 26 giugno 2025 - Sono in fase avanzata i lavori di manutenzione e messa in sicurezza sul Sentiero Foglia Tonda a Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze), con la ricostruzione del ponte grazie al lavoro dei volontari dell’associazione Foglia Tonda e degli abitanti del paese.

Precipita dal ponte sul sentiero delle miniere finendo nel torrente: paura per un turista; SENTIERO DEI MINATORI, IL PROGETTO PER IL RECUPERO E LO SVILUPPO TURISTICO; Presentato il Sentiero dei Minatori di Lettomanoppello: un viaggio fra natura e storia della Maiella [FOTO].

Scivola e cade in un dirupo a Roccamandolfi, morta una turista di 32 ... - Una turista di Nocera inferiore (Salerno) di 32 anni, Elia Caroccia, ha perso la vita dopo essere scivolata in un sentiero adiacente il ponte tibetano, in una zona molto impervia. Da napoli.repubblica.it

Scivola e cade in dirupo in Molise, morta turista di Nocera Inferiore ... - Una turista di Nocera inferiore (Salerno) di 32 anni ha perso la vita dopo essere scivolata in un sentiero adiacente il ponte tibetano, in una zona molto impervia. Lo riporta ansa.it