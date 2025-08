Prato scoperta banca illegale | riciclaggio in criptovalute per 9 milioni di euro

Un vero e proprio istituto bancario illegale, che in pochi mesi sarebbe servito a riciclare oltre 9 milioni di euro di criptovalute. È a quanto pare stato scoperto nei giorni scorsi a Prato, in via Respighi. Con il procuratore capo Luca Tescaroli che in una nota di oggi 1 agosto ha scritto di un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: prato - illegale - criptovalute - milioni

Avvallamento sulla Sr 325, ripristino in corso: dal tardo pomeriggio torna il doppio senso. Possibili brevi disagi potrebbero verificarsi domani, venerdi 1 agosto, quando il breve tratto di strada interessato dal cedimento sarà riasfaltato https://www.tvprato.it/2025/ Vai su Facebook

Prato, scoperta banca illegale: riciclaggio in criptovalute per 9 milioni di euro; Riciclaggio con criptovalute, scoperta in via Respighi una banca illegale. In pochi mesi depositi per 9 milioni; Prato, scoperta banca clandestina nel cuore della città: riciclati oltre 9 milioni di euro.

Prato, scoperta banca clandestina nel cuore della città: riciclati oltre 9 milioni di euro - Criptovalute e documenti falsi: smantellata centrale del riciclaggio in centro storico. Riporta msn.com

Una banca illegale di riciclaggio con criptovalute - PRATO: Solo nell'arco di un quadrimestre sarebbero stati movimentati circa 9 milioni di euro. Scrive toscanamedianews.it