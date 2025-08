Prato scoperta banca clandestina nel cuore della città | riciclati oltre 9 milioni di euro

Prato, 1 agosto 2025 – Una banca illegale, vera e propria centrale del riciclaggio, nel cuore della città. I carabinieri della città laniera hanno scoperto in via Respighi, a pochi passi dal centro di Prato, una vera e propria “ banca clandestina ” gestita da cittadini cinesi, dove si movimentavano milioni di euro in criptovalute e si stampavano carte d’identità false valide per l’espatrio. Al centro dell’ indagine, coordinata dalla Procura di Prato, diretta dal procuratore Luca Tescaroli, un 45enne cinese Cheng Bangjie, trovato in possesso di quattro telefoni, due dei quali contenenti portafogli digitali con movimentazioni per oltre 9 milioni di euro in Usdt, una criptovaluta ancorata al dollaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

