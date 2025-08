Pozzallo sbarcata nave con salme di due piccoli migranti In salvo le altre 95 persone

Sono arrivate a Pozzallo le salme dei due neonati morti durante la traversata su una imbarcazione dalla Tunisia. Sono un bambino di 10 mesi e una piccola di 8. La loro barca era stata intercettata e i migranti erano stati tratti in salvo in un punto non distante dalle coste tunisine dalla nave Port Fukuoka, delle Isole Marshall, che li ha portati fino al porto di Pozzallo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Pozzallo, sbarcata nave con salme di due piccoli migranti. In salvo le altre 95 persone

