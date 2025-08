Postiglione sold out per i Nomadi e la dedica ai militari italiani

Tempo di lettura: 2 minuti Una piazza gremita di pubblico, oltre 10 mila persone secondo gli organizzatori, ieri sera hanno raggiunto Postiglione, il piccolo borgo salernitano delle Aree Interne, per assistere e cantare al concerto live de i Nomadi. Evento musicale ingresso gratuito, destinato a restare nella storia musicale degli Alburni, organizzato dal comitato festa parrocchia San Giorgio e San Nicola presieduto dal parroco Don Martino De Pasquale, con il patrocinio del Comune di Postiglione. Dopo la presentazione del concerto da parte della giornalista salernitana Mariateresa Conte, il saluto e l’accoglienza del primo cittadino Carmine Cennamo alla band musicale piĂą longeva d’Italia nella cittadina sita nell’area naturale protetta del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, i Nomadi si sono esibiti in Piazza Santa Maria, nell’ambito della festa in onore della Madonna del Carmelo, tra gli applausi di migliaia di fans provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Postiglione, sold out per i Nomadi e la dedica ai militari italiani

In questa notizia si parla di: postiglione - nomadi - sold - dedica

Postiglione, sold out per i Nomadi e la dedica ai militari italiani.

