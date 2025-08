Posti ridotti in ospedale per l’estate

Scatta oggi 1° agosto la riorganizzazione estiva dell’attività ospedaliera nei presidi di Rho e Garbagnate Milanese. Per tre settimane, come succede anche nelle altre aziende ospedaliere della regione, ci sarà una riduzione temporanea dei posti letto a disposizione dei pazienti e l’ accorpamento di alcuni reparti "in modo da ottimizzare cure e risorse", afferma la direzione della struttura sanitaria. Resterà invariata la ricettività nelle aree più sensibili come quelle di emergenza-urgenza, della pediatria, dell’ostetricia, della ginecologia, della psichiatria e della dialisi. Nell’ospedale di Rho, dove sono in corso lavori di ristrutturazione, non ci saranno riduzioni significative mentre a Garbagnate, ci sarà una diminuzione soprattutto nei reparti in cui l’attività è programmabile come la chirurgia, l’Unità coronarica, l’area medica, riabilitativa e le sale operatorie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Posti ridotti in ospedale per l’estate

