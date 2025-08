Poste Italiane | Salute e sicurezza sul lavoro

A seguito della protesta di Cgil puntuale è arrivata la risposta. Oggi primo agosto in una nota Poste Italiane «ribadisce il proprio impegno nel garantire il pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azienda comunica, inoltre, che sono in corso campagne. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: poste - italiane - salute - sicurezza

Poste Italiane, nel Q1 2025 utile netto a €597 mln (+19%), ricavi a €3,2 mld (+5%); Del Fante: "Forte impegno a generare una crescita significativa della redditività " - Acquisito il 24,8% delle azioni ordinarie di Tim, come azionista industriale di lungo periodo, a supporto della creazione di valore e del consolidamento del mercato delle telecomunicazioni in italia; saldo di dividendo di €0,75 per azione Poste Italiane ha chiuso il primo trimestre del 2025 c

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la “rete corrieri” - LA NOVITÁ. Secondo l’accordo firmato nel luglio scorso da tutti i sindacati, i nuovi assunti servono per «la crescita dell’e-commerce» e il calo della posta tradizionale.

Poste Italiane celebra le origini di Teate con un annullo filatelico speciale - In occasione della Giornata delle origini e del mito fondativo di Teate, domenica 11 maggio Poste Italiane attiverà a Chieti un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura «Giornata delle origini e del mito fondativo di Teate», richiesto dall’associazione Achilliani aps.

Il caldo record di questa estate mette a dura prova la salute e la sicurezza di chi lavora. Nell'edizione odierna del TG Poste intervista a Michela Bonafede, del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail, per capire l’impatt Vai su X

Il caldo record di questa estate mette a dura prova la salute e la sicurezza di chi lavora. Nell'edizione odierna del TG Poste intervista a Michela... Vai su Facebook

Poste Italiane: «Salute e sicurezza sul lavoro»; Un francobollo per la Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro; Mimit, presentato il francobollo della Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro.

Poste Italiane: «Salute e sicurezza sul lavoro» - Oggi primo agosto in una nota Poste Italiane ribadisce che «sono in corso campagne di politiche attive del lavoro, finalizzate alla copertura delle esigenze di personale, laddove se ne rilevi il fabbi ... Secondo padovaoggi.it

A Poste Italiane la certificazione unica per la salute e sicurezza sul ... - Poste Italiane ha ottenuto la certificazione unica ISO 45001:2023 per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Segnala ilmessaggero.it