Post-Xylella | un viaggio studio del Gal per conoscere colture alternative e diversificare

FASANO - Che si stia vivendo una fase di cambiamento climatico a livello tanto globale quanto locale è sotto gli occhi di tutti. A ciò si aggiungono le incognite legate alla diffusione del batterio della Xylella Fastidiosa per il quale si è stimata una perdita di redditivitĂ per il comparto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Post-Xylella: un viaggio studio del Gal per conoscere colture alternative e diversificare; MesagnEstate 2025: sabato 2 agosto torna la Sagra “Ti lu pani fattu a casa cu la murtatella”; Torna il Festival dei Sensi in Valle d’Itria: lezioni sul tempo dal 21 al 24 agosto.

Valle d’Itria post-Xylella: un viaggio studio del GAL per conoscere colture alternative e diversificare - Le filiere del pistacchio, del carrubo, dei fichi d’india ed altri frutti subtropicali protagoniste indiscusse della study visit realizzata nei giorni scorsi in Sicilia ... Come scrive agorablog.it

"Abbattimento ulivi con xylella in Puglia non fu giustificato"/ Studio ... - Lo studio sull’abbattimento degli ulivi con xylella in Puglia Ora, invece, viene fuori che quell’abbattimento degli ulivi della Puglia infetti da xylella non fu giustificato da nessun tipo di ... Scrive ilsussidiario.net