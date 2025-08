Roma, 1 ago. - (Adnkronos) - “Ho presentato cinque punti che saranno le linee di questo mandato, o perlomeno del primo anno, a partire dal completamento delle opere pubbliche in corso, soprattutto a Civitavecchia e Fiumicino, molte delle quali legate a scadenze del Pnrr che richiedono grande attenzione sui cantieri. Poi la transizione energetica, con il cold ironing a Civitavecchia, progetto prioritario a livello nazionale con impatto positivo per il porto e la comunitĂ . Massima attenzione anche all'attuazione della ZLS (Zona Logistica Semplificata), procedimento in corso con la Regione Lazio, che può diventare un'opportunitĂ importante di semplificazione e sviluppo per le imprese che operano nell'ambito portuale, con la realizzazione di uno sportello unico e la promozione delle aree retroportuali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Porti, Latrofa (AdSP MTCS): "Cantieri, energia, ZLS e personale le priorità del mandato"