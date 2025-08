Pontedera sevizio vaccinazioni | dal 18 agosto trasferimento nella nuova sede di Ponsacco

L’Asl Toscana nord ovest comunica che è in corso il trasferimento del Dipartimento di Prevenzione dalla sede attuale, in via Mattei 2 a Pontedera, alla nuova sede situata a Ponsacco, in via Caduti di Nassiriya. Dal 18 agosto anche le attivitĂ vaccinali saranno al primo piano della nuova sede di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

