Ponte sul Nure Foti a Salvini | Valutare esenzioni o scontistica autostradale

«In situazioni analoghe misure che prevedono l’esenzione o una scontistica adeguata rispetto alle tratte autostradali si sono rivelate di estrema utilità ». Lo scrive il ministro piacentino Tommaso Foti al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, auspicando «una convenzione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: foti - salvini - scontistica - ponte

Ponte sul Nure, Foti a Salvini: «Valutare esenzioni o scontistica autostradale».

Ponte sullo Stretto, Salvini: "L'obiettivo è partire entro l'estate" - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine della Conferenza sull'autostrada Pedemontana, ha risposto alle domande dei giornalisti sulle tempistiche ... Lo riporta repubblica.it

Ponte Stretto, Salvini: "Spesso sindaci di sinistra non ... - RaiNews - Ponte Stretto, Salvini: "Spesso sindaci di sinistra non vogliono opere pubbliche" Il vicepremier a Lamezia per un comizio a sostegno del candidato sindaco Murone 05/06/2025 servizio di Davide Gangale ... Riporta rainews.it