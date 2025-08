Ponsacco, 1 agosto 2025 – I Dem parlano di disfatta della maggioranza: “Nell’ultimo consiglio comunale la maggioranza che sostiene Gasperini è letteralmente andata in frantumi”. Ma cos’è successo? Una mozione presentata dal capogruppo di Fdi, ovvero del partito che esprime il vicesindaco Ruggiero e il presidente del Consiglio Russo, “viene bocciata grazie all’astensione di tutte le altre liste che compongono la compagine che sostiene Gasperini”. “Il motivo della frattura è apparso subito chiaro: la mozione, che invitava il sindaco e la giunta a procedere verso una messa in sicurezza della via di Gello nel tratto de Le Melorie, era nei fatti un atto di sfiducia nei confronti dell’ assessore Mattolini di Forza Italia – spiega una nota del Pd – Altrimenti non si capisce per quale motivo il partito piĂą importante della maggioranza decida di usare la mozione, uno strumento solitamente utilizzato dall’opposizione, per discutere un tema amministrativo che nella normalitĂ chi governa discute in giunta o nelle riunioni di maggioranza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ponsacco, politica bollente. La maggioranza si spacca: "Dopo un anno è già crisi"