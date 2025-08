Politiche sociali via libera alla graduatoria del bando Giovani attivi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Progetti per contrastare il disagio e favorire l’inclusione. È stata approvata la graduatoria delle proposte progettuali presentate nell’ambito dell’avviso “Giovani attivi: combattere il disagio e promuovere la sostenibilità ”, promosso dall’ assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali. L’iniziativa si rivolge ai giovani tra i 14 e i 35 anni con lo scopo di contrastare il disagio giovanile, favorire l’inclusione sociale, stimolare la partecipazione civica e promuovere un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie sul territorio siciliano. Le dichiarazioni dell’assessore. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Politiche sociali, via libera alla graduatoria del bando “Giovani attivi”

In questa notizia si parla di: graduatoria - giovani - attivi - politiche

Estate a Viterbo: sì a eventi "classici", no a pop e giovani. La graduatoria con i (soliti) nomi - Per l'estate 2025 a Viterbo preferiti gli eventi già consolidati e segnati da alta qualità culturale e artistica.

Politiche sociali, approvata la graduatoria dell’avviso Giovani attivi per contrastare il disagio e promuovere l'inclusione; Sicilia: approvata la graduatoria dell’avviso Giovani attivi per contrastare il disagio e promuovere l'inclusione; Servizio civile universale, ok del Dipartimento Politiche giovanili alle graduatorie. Il nuovo ciclo inizia il 28 maggio 2025.

Giovani attivi, graduatoria progetti ammissibili - Regione Campania - 58 del 21/02/2012 il dirigente del settore assistenza sociale ha approvato gli esiti delle valutazioni effettuate dalla commissione di cui al decreto dirigenziale n. Da regione.campania.it

Uscita la Graduatoria del Voucher Sport da 500€. Ammessi 19.400 Giovani - L’iniziativa mette a disposizione un contributo di 500 euro per la pratica sportiva destinato ai giovani tra ... Secondo msn.com