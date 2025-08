Polifonico | è il festival del mondo Cori in città undici appuntamenti Petrarca ancora fuori dall’evento

Tutto è pronto per la 73.ma edizione del Concorso Polifonico che mantiene ancora, sia pure con qualche sofferenza, come vedremo, il ruolo di massimo prestigio nel mondo. Anche quest’anno il Petrarca sarà escluso da tutte le fasi del concorso, “sacrificio” che ha tuttavia, come ha sottolineato Lorenzo Cinatti, direttore della Fondazione Guido d’Arezzo, una sua ratio: quella di abbinare alla musica luoghi iconici della città. Come la basilica di San Domenico per il concerto inaugurale: “La vertigine del Cantico” dell’Ensemble De Labyrintho con la guida di Walter Testolin, interamente dedicato al celebre compositore Giovanni Pierluigi da Palestrina di cui ricorre il 500. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polifonico: è il festival del mondo. Cori in città, undici appuntamenti. Petrarca ancora fuori dall’evento

Atmosfera Polifonico. Cori da tutto il mondo - Dalle Filippine all’Estonia, passando per Hong Kong, il Belgio, la Cina e l’Italia: " Il Polifonico ", il festival internazionale di musica corale più longevo d’Europa, arriva da Arezzo con l’edizione 2025 dal 19 al 24 agosto, per trasformare la città toscana nella capitale mondiale della polifonia con concerti, convegni, masterclass e il 73° Concorso Polifonico Internazionale "Guido d’Arezzo", evento di riferimento per la coralità mondiale.

Tutto pronto per “Il Polifonico” 2025, il festival corale più antico d'Europa. Formazioni dal mondo trasformano Arezzo nella capitale mondiale della polifonia - Arezzo, 31 luglio 2025 – Dalla Cattedrale dei Santi Pietro e Donato, alla suggestiva Fortezza Medicea, passando per la Basilica gotica di San Domenico ad altri luoghi iconici della città.

