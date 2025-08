Bergamo. Il 2024 ha rappresentato un anno di forte consolidamento e sviluppo per Polifin S.p.A., holding della famiglia Bosatelli che controlla Gewiss, Costim e ChorusLife. “Fin dall’inizio abbiamo creduto in un modello di impresa fondato sull’autonomia operativa delle controllate, unite però da un’identitĂ culturale comune e da una visione condivisa del futuro. Polifin è questo: un ecosistema solido, ma dinamico, pronto a rispondere alle sfide della modernitĂ senza rinunciare alle sue radici familiari, potendo contare sulla coesione di una squadra che interpreta i valori di integritĂ , eccellenza e sostenibilitĂ come riferimento nella gestione delle societĂ del Gruppo”, afferma il presidente Fabio Bosatelli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Polifin cresce e si espande: il valore della produzione tocca quota 857 milioni di euro