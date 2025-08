Le tante ‘vite giallorosse’ di Gabrio Gamma (nella foto). L’allenatore in seconda, poggibonsese, reduce da esperienze in ambito giovanile con l’Upp, si è avvicinato di nuovo all’ambiente di viale Marconi. "Sensazioni bellissime – afferma – visto che in maniera ciclica si ripresenta per me l’opportunità vivere un percorso con i Leoni. Da piccolo, poi da tifoso, da atleta, da vice di Alessio Bifini al timone per un biennio in Eccellenza e adesso al fianco di Federico Barontini per la prossima serie D". Il bagaglio nel frattempo è cresciuto, considerati gli studi e i titoli ottenuti a livello calcistico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Poggibonsi: parla il vice mister Gamma: "I nostri ragazzi sono seri e motivati"