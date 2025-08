Poche multe nel primo giorno di barcavelox Agostini | Obiettivo raggiunto

Il barcavelox nel primo giorno di applicazione ha mostrato risultati più che positivi. Le multe elevate il 1° agosto grazie al nuovo sistema di controllo della velocità a Venezia sono state meno di venti: un numero relativamente basso soprattutto se confrontato con la media emersa nelle prime. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: multe - primo - giorno - barcavelox

Partono le multe della telecamera su viale delle Nazioni a Marina: "Nel primo weekend 1.800 accessi impropri" - È entrata in funzione in modalità sanzionatoria lo scorso 20 giugno la telecamera installata nella corsia preferenziale di viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, nel tratto e nella direzione dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti (sud – nord).

Multe T-red annullate in autotutela. Il Comitato esulta e ammonisce: "Era ora, ma è solo il primo passo" - "Meglio tardi che mai. Fin dall’inizio abbiamo sostenuto la possibilità di annullare tutte le multe in autotutela, perché era evidente quale sarebbe stato l’esito dei ricorsi.

Primo anno dell'Aeroporto di Salerno, il bilancio dell'Ufficio delle Dogane tra multe e sequestri - A un anno dall'apertura dello scalo aeroportuale salernitano, il bilancio dei controlli effettuati dall'Ufficio delle Dogane di Salerno in collaborazione con la Guardia di Finanza si rivela estremamente positivo.

Multe salate per chi corre troppo tra i canali a Venezia e nella in Laguna. Da oggi, 1°agosto, scatta il barcavelox, l’autovelox per le imbarcazioni. Attivate più di 50 telecamere. Per i trasgressori solo 2 km orari di tolleranza. In due mesi di sperimentazione rile Vai su Facebook

Poche multe nel primo giorno di barcavelox. Agostini: «Obiettivo raggiunto»; VENEZIA: SCATTA L’ERA DEL BARCAVELOX; Barcavelox a Venezia, le multe dall'1 agosto: nei test 150 violazioni al giorno.

Venezia, dal primo agosto entra ufficialmente in funzione il "barcavelox" - Da venerdì chi sarà sorpreso a superare i limiti potrà essere sanzionato ... rainews.it scrive

Barcavelox a Venezia, le multe dall’1 agosto: nei test 150 violazioni al giorno - Gli obiettivi: fermare la piaga degli incidenti mortali e ridurre il moto ondoso ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it