I dazi ancora non ci sono, gli effetti delle tariffe del 15% non sono stati calcolati, ma intanto la crescita italiana viene giĂ rivista al ribasso. L’ultima doccia fredda per l’economia arriva dall’U fficio di parlamentare di bilancio, che smentisce ancora una volta l’ottimismo del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Le stime di crescita vengono riviste rispetto ad aprile, prevedendo un Pil in aumento dello 0,5% quest’anno. Ma non solo, perchĂ© pure il 2026 non andrĂ meglio, prevedendo sempre una crescita di solo mezzo punto percentuale. Si tratta di stime piĂą basse dello 0,1% nel 2025 e dello 0,2% nel 2026 rispetto a quelle rilasciate ad aprile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pnrr a rischio ed effetto dazi: nuovo taglio alla crescita italiana