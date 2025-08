Pizza e profitto, quando il business si fa mangiando insieme una Margherita.

La pizza è patrimonio culturale, comfort food, simbolo identitario e leva di business. A dirlo non è solo il buon senso, ma anche la scienza delle relazioni umane. Lo sostiene Claudio Messina, esperto di marketing relazionale e autore del libro Business a tavola, ospite di un convegno realizzato nell’ambito del Pitti Pizza & Friends, in collaborazione con l’Arechi Business Club e il coordinamento di Gabriele Pinto. Durante il convegno, Messina ha illustrato un principio tanto semplice quanto spesso sottovalutato: “Cibo e business sono un linguaggio universale, abbassano le difese e ci permettono di raccontarci in profondità ”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it