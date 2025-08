Più treni tra Milano e Genova nel weekend del 2 e 3 agosto

Nel fine settimana del 2 e 3 agosto 2025, l’offerta ferroviaria tra Milano Rogoredo e Genova Brignole sarĂ potenziata con quattro nuovi treni regionali straordinari per agevolare gli spostamenti verso la Riviera.Il 2 agosto partiranno da Milano Rogoredo alle 7:05 il treno R 3343 (arrivo a Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: genova - milano - agosto - treni

Lavori ferrovia e stop treni: tra luglio e agosto 4 nuovi bus tra Genova e Milano, orari e fermate - Per mitigare i disagi dei lavori in ferrovia previsti quest'estate tra Genova e Milano, che comporteranno un deciso aumento dei tempi di percorrenza dei treni, arriveranno quattro autobus aggiuntivi dal 21 luglio al 29 agosto, in coincidenza degli orari degli Intercity piĂą utilizzati dai.

Radio-Tv Alta Sostenibilità – Speciale rassegna Festival dello Sviluppo Sostenibile: si parte da Milano e Genova - Riproponiamo il testo derivante della puntata di Alta Sostenibilità ASviS del 5 maggio 2025, grazie alla collaborazione organizzativa di Monica Sozzi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini.

Si sistema il ponte sul Po, stop di un mese alla circolazione ferroviaria. Ira dei pendolari: “Disastro in vista per la Milano-Genova” - Voghera (Pavia), 21 giugno 2025 – Flashmob ieri pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria. Le forze politiche di opposizione, ma soprattutto i pendolari hanno manifestato tutto il loro sdegno sui disagi alla circolazione che si verificheranno sia sulla ex statale 35 vicino al ponte di Bressana sia sulla linea ferroviaria Milano-Genova tra Pavia e Voghera che sarà chiusa completamente dal 21 luglio al 29 agosto.

Treni, non bastavano i lavori tra Genova e Milano: cancellazioni e stop circolazione per tutto agosto https://ift.tt/Yieutfz https://ift.tt/qlGXNtQ Vai su X

Dal 21 luglio al 29 agosto, sulla tratta Genova–Milano, la Regione Liguria mette a disposizione oltre 100mila posti a tariffa agevolata (economy e super economy) sui treni intercity per far fronte ai lavori che interesseranno la linea ferroviaria tra il capoluogo li Vai su Facebook

Quattro treni straordinari Milano-Genova nel primo weekend di agosto; Treni, agosto difficile per chi viaggia; Treni (alta velocitĂ ): tutti i lavori e le interruzioni in programma ad agosto.

Treni, la linea Genova - Milano sarà interrotta per 40 giorni - La sospensione per consentire la seconda fase degli interventi di manutenzione straordinaria al ponte sul fiume Po di Bressana Bottarone ... Scrive rainews.it

Due treni extra sulla linea Milano Genova - Nel fine settimana disagi anche per lavori sul nodo genovese ... Lo riporta msn.com