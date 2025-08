Più Rosé e avanti tutta col Saten la ricetta del neo Presidente Rabotti per la Franciacorta dei prossimi anni

Emanuele Rabotti, neo presidente della Franciacorta, racconta come sarà la denominazione mei prossimi 10 anni: tanta ambizione e condivisione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Più Rosé e avanti tutta col Saten, la ricetta del neo Presidente Rabotti per la Franciacorta dei prossimi anni

Emanuele Rabotti è il nuovo presidente del Franciacorta Docg: è figlio di uno dei fondatori del Consorzio - Eletti anche quattro vice in rappresentanza delle categorie produttive e per garantire coerenza per i gruppi di lavoro.

Emanuele Rabotti eletto nuovo Presidente del Consorzio Franciacorta; Consorzio Franciacorta: Emanuele Rabotti è il nuovo presidente; Emanuele Rabotti nuovo presidente del Franciacorta: “Mercati, prestigio e squadra le mie priorità”.

Franciacorta, 'dazi preoccupano intero comparto vitivinicolo' - L'introduzione di un dazio del 15% sul vino italiano da parte degli Stati Uniti "rappresenta certamente un elemento di preoccupazione per l'intero comparto vitivinicolo nazionale". Da ansa.it

Emanuele Rabotti: «Il vino ha salvato la Franciacorta dalle brutture ... - Precisamente 35 anni dopo che il padre Paolo – fondatore di Monte Rossa – era stato il primo presidente del Consorzio, Emanuele Rabotti si ritrova a guidare le cantine di Franciacorta. Scrive brescia.corriere.it