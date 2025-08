Più frane in Italia? No semplicemente sappiamo vederle meglio

In Italia aumentano le frane. Meglio: sappiamo riconoscere meglio le frane e le identifichiamo dove prima non le vedevamo. Lo certifica l’Ispra, Istituto superiore di protezione de. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Più frane in Italia? No, semplicemente sappiamo vederle meglio

In questa notizia si parla di: frane - meglio - italia - sappiamo

Non possiamo più aspettare: l'Italia sta franando! Oggi i dati ISPRA ci mettono davanti a una realtà sconvolgente: il 94,5% dei comuni italiani è a rischio dissesto idrogeologico. Sì, avete letto bene. Non è più un allarme, è un'emergenza strutturale che chiede ri Vai su Facebook

Frane: cosa sappiamo e cosa facciamo per difenderci; cosa dovremmo sapere e fare per difenderci meglio; Frane, in Italia sono 620mila: scopri con un clic se vivi in un luogo a rischio; Grande frana sull'Appennino: cosa sappiamo del fenomeno geologico che avanza di mezzo metro all’ora.

Frane, in Italia sono 620mila: scopri con un clic se vivi in un luogo a ... - Vivono in zone a rischio frane a pericolosità elevata e molto elevata 1. corriere.it scrive

La Liguria delle 13.500 frane, a rischio un abitante ogni dieci - L’Ispra: dopo la Valle d’Aosta, in rapporto alla popolazione, è la seconda regione più fragile del Paese. Scrive ilsecoloxix.it